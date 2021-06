24.06.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufleigen. Die Ernte für den Windanlagenbauer scheint loszugehen - ohne Windenergie keine Klimaneutralität bis spätestens 2050. Und so füllt sich das Auftragsbuch: Letzte Woche gab es einmal 1 GW Auftragsvolumen aus Australien und 23 MW aus Deutschland. Anfang der Woche ein 200 MW Auftrag aus Finnland - 4 Windparks mit Fertigstellung/Auslieferung in 2022. Dazu 30 Jahre Servicevertrag. Und Nordex sammelt weltweit Aufträge: Heute 314 MW aus Brasilien ...

