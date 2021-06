DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rechnet bereits kommendes Jahr mit einer Zinserhöhung in den USA. Die Zeit sei für die Fed bald gekommen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren, sagte er. "Angesichts der positiven Überraschungen und der jüngsten Daten habe ich meine Prognose für den ersten Zinsschritt auf Ende 2022 vorverlegt", so der Notenbanker. Er erwarte auch zwei weitere Erhöhungen des Leitzinses im Jahr 2023.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,4% gg Vq 2. Veröff.: +6,4% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 380.000 zuvor: 412.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % Dow Jones-Indikation 33.948,00 +0,14% S&P-500-Indikation 4.250,25 +0,15% Nasdaq-100-Indikation 14.310,50 +0,18% Nikkei-225 28.848,59 -0,09% Hang-Seng-Index 28.852,80 +0,12% Kospi 3.282,87 +0,20% Shanghai-Composite 3.561,96 -0,12% S&P/ASX 200 7.268,90 -0,41%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte folgen den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen. Am meisten tut sich noch in Seoul, wo der Kospi auf Verlaufsbasis das Rekordhoch aus der Vorwoche knapp überschritten hat. Marktteilnehmer verweisen auf nachlassende Sorgen, was das Tempo möglicher Zinserhöhungen in den USA betrifft. Favorisiert würden Aktien von Wachstumsunternehmen. Gewinne weisen aber auch die Autowerte Hyundai Motor (+1,9%), Kia (+3,1%) und Mando (+1,8%) auf. In Hongkong helfen fortgesetzte Gewinne im Technologie-Sektor, das kräftige Vortagesplus zu verteidigen. Größter Gewinner im HSI sind Xinyi Solar, die im Zuge ihrer aktuellen Rally um weitere rund 4 Prozent zulegen. Auch Alibaba und Meituan sind mit Zuwächsen von 2,0 bzw 2,8 Prozent weiter gesucht. In Sydney geben Westpac um 1,1 Prozent nach. Die Bank hatte vor Börsenbeginn nach einer Überprüfung der Optionen mitgeteilt, ihre neuseeländische Tochter zu 100 Prozent zu behalten.

US-NACHBÖRSE

Dank einer gute Nachfrage aus dem Industriesektor hat der US-Klebstoffhersteller H.B. Fuller in seinem zweiten Quartal sowohl beim Gewinn wie auch beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet. Trotz der starken Zahlen beließ H.B. Fuller den Ausblick aber unverändert und sprach von einem erwarteten höheren Anstieg der Rohstoffkosten als bislang angenommen. Auf Nasdaq.com kam der Kurs um 2,4 Prozent zurück. Besser lief es nachbörslich für Steelcase (+5,7%), nachdem der Büroausstatter einen 15-prozentigen Umsatzanstieg berichtet hatte und das Quartalsergebnis besser als von Analysten erwartet ausfiel. Bei KB Home war gut nicht gut genug. Der Hausbauer verfehlte trotz eines Umsatzanstiegs von 58 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal die noch höhere Konsensschätzung. Der Kurs kam um 4,3 Prozent zurück.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.874,24 -0,21% -71,34 +10,7% S&P-500 4.241,86 -0,11% -4,58 +12,9% Nasdaq-Comp. 14.271,73 +0,13% 18,47 +10,7% Nasdaq-100 14.274,24 +0,03% 3,83 +10,8% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 818 Mio 920 Mio Gewinner 1.715 1.773 Verlierer 1.563 1.503 unverändert 193 187

Kaum verändert - Der Markt blieb fixiert auf die Geldpolitik und hier kam vom Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, ein überraschend falkenhaftes Signal. Denn er rechnet bereits kommendes Jahr mit einer Zinserhöhung. Seine Aussagen bremsten den Appetit auf Aktien. Eher mäßige Konjunkturdaten vom Tage sprachen dagegen eher für eine weiter unterstützende Geldpolitik. Die Titel der Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac brachen um jeweils über 30 Prozent ein. Der Oberste Gerichtshof hatte Hoffnungen von Anlegern gedämpft, dass die Unternehmen aus staatlicher Kontrolle entlassen werden können und monierte, sie seien verfassungswidrig strukturiert. US-Präsident Biden entließ darauf den Chef der Federal Housing Finance Agency, der ein Befürwoter der Privatisierung der beiden Unternehmen war. Amazon gaben trotz der gelungenen Rabattaktion "Prime Day" minimal nach.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,25 2,3 0,23 13,6 5 Jahre 0,88 2,6 0,86 52,1 7 Jahre 1,24 2,4 1,21 58,7 10 Jahre 1,49 2,2 1,47 57,0 30 Jahre 2,11 2,4 2,09 46,4

Die Renditen stiegen mit der Bostic-Prognose einer Zinserhöhung möglicherwiese schon im kommenden Jahr. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 2,2 Basispunkte auf 1,49 Prozent zu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1924 -0,03% 1,1927 1,1924 -2,4% EUR/JPY 132,36 +0,00% 132,35 132,22 +5,0% EUR/GBP 0,8542 +0,00% 0,8541 0,8531 -4,4% GBP/USD 1,3960 -0,02% 1,3962 1,3978 +2,1% USD/JPY 111,00 +0,02% 110,98 110,86 +7,5% USD/KRW 1135,27 -0,07% 1136,11 1137,54 +4,6% USD/CNY 6,4810 +0,11% 6,4739 6,4825 -0,7% USD/CNH 6,4828 +0,06% 6,4787 6,4873 -0,3% USD/HKD 7,7646 -0,01% 7,7657 7,7652 +0,2% AUD/USD 0,7575 +0,00% 0,7575 0,7552 -1,7% NZD/USD 0,7050 +0,07% 0,7045 0,7026 -1,9% Bitcoin BTC/USD 32.428,51 -2,88% 33.390,76 34.036,71 +11,6%

Der Dollar drehte mit den Bostic-Ausagen knapp ins Plus. Der Dollarindex gewann knapp 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,14 73,08 +0,08% 0,06 +51,2% Brent/ICE 75,26 75,19 +0,09% 0,07 +46,8%

Der Preis für Rohöl verteuerte sich um rund ein halbes Prozent. Er profitierte von deutlich gesunkenen US-Vorräten. Zugleich fiel die US-Ölproduktion niedriger aus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,03 1.779,00 -0,28% -4,97 -6,5% Silber (Spot) 25,86 25,88 -0,08% -0,02 -2,0% Platin (Spot) 1.082,35 1.088,58 -0,57% -6,23 +1,1% Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,12% -0,05 +21,4%

Der steigende Dollar und anziehende Marktzinsen ließen den Goldpreis im Verlauf ins Minus drehen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Angesichts der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft bereitet sich die südkoreanische Notenbank auf Zinserhöhungen für dieses Jahr vor. Er denke über die Erhöhung der Zinsen "innerhalb dieses Jahres" nach, sagte der Gouverneur der Bank of Korea, Lee Ju-yeol.

HONGKONG

In Hongkong haben die Menschen am Donnerstag für die letzte Ausgabe der Peking-kritischen Zeitung Apple Daily Schlange gestanden. Im Arbeiterbezirk Mongkok standen am frühen Morgen hunderte Menschen an, um ein letztes Mal das der Demokratiebewegung nahestehende Boulevardblatt zu kaufen. Wenige Stunden später fand die Zeitung auch im Finanzbezirk Central reißenden Absatz. "Apple Daily ist tot", erklärte der stellvertretende Chefredakteur Chan Pui Man, der vergangene Woche festgenommen worden war, in einem Abschiedsbrief an die Leserinnen und Leser. Die "Pressefreiheit wurde zum Opfer von Tyrannei."

USA

Mehr als fünf Monate nach der Erstürmung des Kapitols hat ein US-Bundesrichter ein erstes Urteil gegen eine Teilnehmerin gesprochen. Anna Morgan-Lloyd aus dem US-Bundesstaat Indiana wurde zu drei Jahren Haft auf Bewährung, gemeinnütziger Arbeit und einem Bußgeld in Höhe von 500 Dollar (420 Euro) verurteilt.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Investmentgesellschaft hat im zweiten Quartal bisher offenbar eigene Aktien im Volumen von rund 6,4 Milliarden Dollar zurückgekauft. Das geht aus einer Berechnung von Barron's basierend auf einer Pflichtmitteilung von CEO Warren Buffett hervor. Berkshire hat seine Aktienrückkäufe in den vergangenen Quartalen hochgefahren. So wurden Aktien für rund 9 Milliarden Dollar jeweils im dritten und vierten Quartal 2020 zurückgekauft und für 6,6 Milliarden im ersten Quartal dieses Jahres.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.