FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CATAPULT GRP INTL 1X1 AU000000CAT9
AB/FROM ONWARDS 24.06.2021 08:10 CET
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CATAPULT GRP INTL 1X1 AU000000CAT9
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