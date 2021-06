Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) ist in meinem Wachstumsdepot definitiv vertreten. In Zeiten von COVID-19 bin ich zudem überaus froh gewesen, in die Anteilsscheine investiert zu haben. Nicht nur weil die Dynamik seitdem noch immer erfolgreich ist. Nein, sondern auch, weil das kurzfristig die einzige Aktie gewesen ist, die im Corona-Crash noch grüne Vorzeichen besaß. Wie auch immer: Die Situation hat sich für Teladoc Health seitdem natürlich weiterhin verändert. Besteht die Chance, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...