Seitwärtsstrategien auf Siemens

Mit 135 Euro handelt die Siemens-Aktie (DE0007236101) gut 7 Prozent unter dem 10-Jahres-Hoch bei 146 Euro Mitte April. Wer auf diesem Niveau - mit noch sicherem Abstand zur 200-Tage-Linie (SMA) bei circa 125 Euro - über einen defensiven Einstieg nachdenkt, wählt das passende Zertifikat nach Renditeforderung, Sicherheitsbedürfnis und Anlagehorizont.

Discount-Zertifikat mit knapp 10 Prozent Puffer (Dezember)

Handelt die Aktie gegen Jahresende in etwa auf dem aktuellen Niveau, dann bringt das Discount-Zertifikat von J.P. Morgan mit der ISIN DE000JJ5GTZ2 zum Kaufpreis von 122,05 Euro einen Gewinn von 5,45 Euro oder 8,8 Prozent p.a. ein. Sollte die Aktie dagegen am Bewertungstag 17.12.21 unterhalb des Caps von 127,50 Euro schließen, erhalten Anleger einen Barausgleich.

Aktienanleihe mit 9,75 Prozent p.a. Kupon (März 2022)

Die Aktienanleihe der SG mit der ISIN DE000SD29B19 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung bei Fälligkeit (25.3.22) einen Zinskupon in Höhe von 9,75 Prozent p.a., die Rendite liegt durch den Kaufpreis knapp über pari bei 9,6 Prozent p.a. Sollte Siemens am 18.3.22 unter dem Basispreis von 132,22 Euro schließen, gibt"s 7 Aktien laut Bezugsverhältnis (=1.000 / 132,22 Euro, Bruchteile in bar).

Fixkupon-Express mit 4,45 Prozent p.a., 30 Prozent Puffer, max. 3 Jahre Laufzeit

Die Konditionen des HVB-Fixkupon-Express-Zertifikats mit der ISIN DE000HVB5J58 werden am 25.6.21 definiert: Der Tilgungslevel wird auf 100 Prozent, die nur am finalen Bewertungstag aktive Barriere auf 70 Prozent des Schlusskurses festgelegt. Anleger erhalten am ersten der jährlichen Zinstermine (1.7.22) unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 4,45 Prozent p.a. Zusätzlich erfolgt die Rückzahlung des Nominalbetrags von 1.000 Euro, wenn die Aktie oberhalb des Tilgungslevels schließt; andernfalls verlängert sich die Laufzeit um zunächst ein Jahr. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, ist am finalen Bewertungstag (1.7.2024) nur noch die Barriere für die Rückzahlung entscheidend (darunter erfolgt die Aktienlieferung). Zeichnung bis 25.6.21 zu mit 1,25 Prozent Ausgabeaufschlag.

ZertifikateReport-Fazit: Das Discount-Zertifikat eignet sich für Anleger, die im Falle einer Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite erzielen möchten, die Aktienanleihe und das Fixkupon-Express-Zertifikat gewähren ausschüttungsorientierten Anlegern unabhängig von der Aktienkursentwicklung ein Kuponeinkommen (das Kursrisiko übernehmen sie durch die Rückzahlung oder Aktienlieferung).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de