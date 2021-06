Die Analysten der DZ Bank haben die Aktein von Siemens Energy mit BUY und einem fairen Wert von 32 Euro je Aktie in die Beobachtung aufgenommen. Bei aktueller Bewertung sei die Siemens-Abspaltung attraktiv, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Eine Kehrtwende im Gas & Power-Geschäft und das Wachstumspotenzial von Siemens Gamesa ermöglichten eine annähernde Margenverdoppelung. Nach zwischenzeitlicher Euphorie und sechsmonatigem Kursabwärtstrend erwarte man mit einsetzenden konstanteren ...

