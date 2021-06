An der Wall Street wurde die Rally nach den gemischten Signalen der Fed unterbrochen. Der Future auf den S&P 500 wird seit Dienstagabend in einer engen Bandbreite zwischen 4.231 und 4.245 Punkten gehandelt, da die gemischten Botschaften der Fed zur Inflation die Anleger verunsichern. Auch Raphael Bostic, der Präsident der Atlanta Fed, hatte sich gestern geäußert und gesagt, dass die Anleihekäufe in den nächsten Monaten verlangsamt werden könnten. Jede Maßnahme der US-Notenbank sollte davon abhängen, ...

