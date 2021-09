Aktuelle Signale und Verläufe an der Wall Street videoanalyse marktbericht

Rückschlag zum Ende der Woche



Nachdem sich die US-Indizes bereits zur Wochenmitte etwas verschnupft gezeigt haben, änderten wir unsere Strategien vorläufig von Swingtrading in Richtung Daytrading. Somit hatten wir auch am Freitag eine gute Chance, um in den Indizes auf der fallenden Seite unsere Positionen abzusichern. Noch haben die Bullen das Zepter nicht wieder in der Hand. Wird es Ihnen diese Woche gelingen:



