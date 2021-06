Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX weiß in dieser Woche offenbar noch nicht, in welche Richtung er sich bewegen soll. Gestern rutschte der Leitindex deutlich ab. Die Vorgaben aus Asien und von der Wall Street sind diesmal unterschiedlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Microsoft, Amazon, Intuitive Surgical, T-Mobile US, Gamestop, Varta, Fraport, Hugo Boss und HelloFresh. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.