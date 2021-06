DJ EUREX/DAX-Future im Plus - Konsolidierung läuft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut am Donnerstag im Verlauf sein Plus aus. Damit kann er nach dem Rücksetzer am Mittwoch in seine alte Handelsspanne zwischen 15.500 und 15.800 Punkten zunächst zurückkehren. Für die Charttechniker der Commerzbank deutet die reduzierte Handelsvolumina auf einen zeitliche Ausweitung der Konsolidierung hin.

Der September-Kontrakt steigt aktuell um 59 auf 15.521 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.527 und das Tagestief bei 15.487 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.207 Kontrakte.

