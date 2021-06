Seit dem Zwischenhoch vom Januar bei 6,01 Euro geht es mit der Ceconomy-Aktie (725750) nur noch bergab. Inzwischen ist das Papier an der 4-Euro-Marke angekommen, nachdem auch noch die Baader Bank den Wert von der Empfehlungsliste strich. Somit verlor der Konzern am Kapitalmarkt rund ein Drittel an Wert. Doch so schlecht geht es dem Elektronikhändler gar nicht, denn die MediaMärkte und Saturns sind längst wieder geöffnet und auch das Online-Geschäft lief zuletzt sehr ordentlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...