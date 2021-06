DJ Analyse von "Renner + Penner" in Online-Shops wird immer wichtiger - OfficeFreund: Gute Büro-Software ermöglicht, Top-Artikel von Ladenhütern automatisch zu trennen

München (pts005/24.06.2021/08:45) - In den meisten Geschäften, aber auch Online-Shops gilt das 80/20-Prinzip. Mit 20 Prozent der Waren wird 80 Prozent des Umsatzes erreicht. Manchmal ist es sogar noch dramatischer, wenn mit fünf oder zehn Prozent der Großteil der Erlöse im Unternehmen oder Online-Shop erzielt wird. Daher ist es enorm wichtig, die "Renner" zu erkennen und ebenso wichtig ist es, die "Penner" und Ladenhüter auszusortieren. Denn diese stellen nur ungenutztes Kapital dar. Mit der äußerst günstigen Allround-Büro-Software OfficeFreund ist eine Vielzahl an Analysen und Auswertungen mit einem Klick möglich. Weil alle Daten im System gespeichert werden können, können die Zahlen auch ganz einfach und schnell digital ausgewertet werden, um Schlüsse über den Geschäftsverlauf zu ziehen. OfficeFreund spart daher nicht nur Zeit, es verdient durch die möglichen Analysen und Auswertungen auch bares Geld. 100 Prozent Büroverwaltung von A bis Z: von Angebot und Analyse, über Rechnung und Mahnwesen bis ZUGFeRD.

Erstanwender und Start-ups können alle Features von OfficeFreund gratis herunterladen und ein Jahr lang in vollem Umfang und ohne Kosten testen: https://www.officefreund.de

Derzeit eine der komplettesten und einfachsten Bürosoftware-Lösungen in Deutschland

Mit OfficeFreund ist es möglich, die jeweiligen Umsätze zu erfassen und Top-Produkte, aber auch Flop-Produkte zu analysieren und aus der Angebots-Palette auszusortieren. Denn Kapital, das keinen Gewinn einbringt, ist totes Kapital, in das nicht investiert werden sollte. Flop-Artikel sollten also so schnell wie möglich erkannt, abverkauft und nicht mehr angeboten werden. Nur Top-Produkte steigern den Umsatz eines Unternehmens langfristig und sichern sein überleben. Gerade im E-Commerce ist das wichtig, wo die Konkurrenz immer größer und unerbittlicher wird.

Analyse von Top-Produkten bringt Marketing-Vorteile - mit OfficeFreund werden sie erkannt

Wenn ein Online-Shop seine Top-Seller kennt, kann er diese ganz gezielt als Aktions- oder Lockangebote einsetzen oder auch einfach nach dem Prinzip "Das Angebot bestimmt die Nachfrage" verstärkt auf den Markt gebracht werden. Nur mit den Bestsellern verdient man richtig Geld, daher ist es wichtig, sie zu kennen und mit der OfficeFreund-Bürosoftware Ladenhüter auszusortieren.

Gesamt-, Saison- und Monatsumsätze einfach mit OfficeFreund erfassen

In einem Unternehmen ist es wichtig, seine Umsätze genau zu kennen. Mit OfficeFreund erfassen Nutzer alle möglichen relevanten Daten: Gesamtumsätze, Saisonumsätze, Monats- und sogar Tagesumsätze. Steigerungen werden schnell festgestellt und Tendenzen berechnet. Diese Software bietet alles, was man sich nur wünscht. Es macht Spaß, mit dieser Software zu arbeiten. Sie kann direkt eingesetzt werden, ohne komplizierte Schulung des Büropersonals, denn das Programm ist selbsterklärend!

"Und sollte hin und wieder doch mal etwas nicht klar sein, dann hilft unser blitzschneller und freundlicher Support. Wer schon WinOffice pro 5 gekannt hat, wird OfficeFreund lieben", sagt der Entwickler Dipl.-Ing. Arnold Spatz. OfficeFreund ist die Büro-Software, die alle oben genannten Vorgänge erleichtert. OfficeFreund kann gratis herunterladen und ein Jahr lang in vollem Umfang und ohne Kosten getestet werden: https://www.officefreund.de

