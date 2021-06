Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar nur wenig verändert präsentiert. Er kostete gegen 8.30 Uhr 1,1931 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1926 Dollar gehandelt worden war.Der Euro hat sich zwar etwas erholt, es dominieren aber noch immer Argumente zugunsten des US-Dollars, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So sei davon auszugehen, dass die Fed vor ...

