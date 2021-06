MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn zwar geschrumpft, allerdings nicht ganz so stark wie bisher gedacht. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mit. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang um 0,5 Prozent ermittelt worden. Gegenüber dem Vorjahresquartal ergibt sich ein Rückgang um 4,2 Prozent.

Im Schlussquartal 2020 hatte die viertgrößte Wirtschaft des Euroraums stagniert, nachdem sie sich im Sommer stark von dem herben Einbruch von der ersten Corona-Welle vor gut einem Jahr erholte hatte. Angesichts einer derzeit entspannteren Corona-Lage sind Ökonomen zuversichtlich, dass die Wirtschaft Spaniens wieder wachsen kann./bgf/mis