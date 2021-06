Erfurt (ots) - Das Sommerwetter lädt zu einem Ausflug ein, die bevorstehenden Ferien machen Lust auf Freizeiterlebnisse. Wer sich nicht zwischen Gartenpracht oder Musikgenuss, Blumenvielfalt oder spannenden Geschichten unterm Lesebaum, Chillen auf der Hängematte oder Entspannung mit Yoga entscheiden möchte, sollte einen BUGA-Besuch in Erfurt planen. Hier gibt es von alldem etwas.Der BUGA-Besuch bedarf keiner langen Vorbereitungen oder komplizierten Planungen und ist auch für Kurzentschlossene ganz einfach: Die Karten gibt es im Onlineshop auf der BUGA-Internetseite. Der Kauf vorab ermöglicht den schnellen Eintritt, denn hier können die persönlichen Daten für die erforderliche Kontaktnachverfolgung gleich beim Kauf angegeben werden. Und wenn man schon einmal im Ticketshop ist, gleich die Reservierungen für das neue Wüsten- und Urwaldhaus Danakil oder für ausgewählte Veranstaltungen mit buchen.Um welche Termine es sich dabei handelt, ist im Veranstaltungsplaner markiert. Die Platzreservierung ist auf Grund der geltenden Beschränkungen durch die Covid-Pandemie nötig, bei ausgewählten Veranstaltungen gibt es eine Besucherbegrenzung.Kurzentschlossene können ihr Ticket an den Kassen der Ausstellungsgelände Petersberg und egapark erwerben. Dort gibt man beim Kauf die entsprechenden persönlichen Daten an oder nutzt die App. Dann kann es schon losgehen. Ein negativer Test oder Impfnachweis ist nicht notwendig. Tief durchatmen und den Blumenduft genießen: Nur an wenigen Stellen im Freigelände ist eine Maske notwendig, an Engstellen, in der Innengastronomie oder in Wartebereichen. Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie kann gleich am Tisch mit Stift und Zettel oder per Luca-App erledigt werden.Die Blumenschauhallen, das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, die Hallenschauen oder der Aussichtssturm im egapark mit sensationellem Stadtblick haben ihre Türen für die Besucher geöffnet. Die neuen Erlebnisausstellungen im Deutschen Gartenbaumuseum im egapark, die Expositionen im Kommandantenhaus, in der Peterskirche und der Defensionskaserne auf dem Petersberg sind ohne Reservierungen, Tests o. ä. zu betreten. Lediglich die Maskenpflicht ist zu beachten.So einfach kann ein entspannter Tag auf der BUGA sein. Wann kommen Sie?Pressekontakt:Christine KarpePresse- und Öffentlichkeitsarbeit0361 564-3667presse@buga2021.dewww.buga2021.deBUGA2021Original-Content von: Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152102/4950685