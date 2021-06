DJ MÄRKTE ASIEN/Richtungslos - Sydney mit Covid-19-Malus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien ist es am Donnerstag in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen. Die Aktienmärkte folgten damit den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen.

Schlusslicht war Sydney. Dort drückten Sorgen um neu aufgetretene Covid-19-Infektionen auf die Stimmung, auch wenn von neuerlichen Lockdown-Maßnahmen in Sydney abgesehen wurde. Der S&P/ASX-200 gab um 0,3 Prozent nach.

Der Tokioter Nikkei-Index schaffte mit 28.875 Punkten praktisch eine Punktlandung. In Seoul ging es für den Kospi um 0,3 Prozent nach oben, was den Index nach dem dritten Plus in Folge auf ein Rekordhoch hievte. Treiber seien Käufe von Privatanlegern gewesen, berichteten Marktteilnehmer. Sie verwiesen auf nachlassende Sorgen, was das Tempo möglicher Zinserhöhungen in den USA betrifft.

Zinspläne in Südkorea belasten nicht

Dass sich die südkoreanische Notenbank angesichts der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft auf Zinserhöhungen für dieses Jahr vorbereitet, belastete nicht. Der aktuelle Leitzins wurde auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent belassen. Im Handel hieß es gelassen, die Notenbank habe ihre Pläne eines geordneten Ausstiegs aus der derzeitigen Politik des billigen Geldes bestätigt. Konjunkturempfindliche Aktien wie Samsung Electronics (+1,4%), Hyundai Steel(+4,8%) und Posco (+3,4%) waren in diesem Umfeld gesucht.

In Hongkong halfen fortgesetzte Gewinne im Technologiesektor, das kräftige Vortagesplus zu verteidigen. Xinyi Solar verbesserten sich im Zuge ihrer aktuellen Rally um weitere rund 4 Prozent. Auch Alibaba und Meituan lagen im Späthandel im Plus und zwar 1,5 bzw 2,6 Prozent.

In Sydney gaben Westpac um 1,0 Prozent nach. Die Bank hatte vor Börsenbeginn nach einer Überprüfung der Optionen mitgeteilt, die neuseeländische Tochter zu 100 Prozent zu behalten. Auch die anderen Bankaktien im Leitindex S&P/ASX-200 gaben nach, wohingegen Rohstoffaktien etwas zulegten.

Woolworths sackten um 11,2 Prozent ab, was allerdings im Zusammenhang stand mit dem abgetrennten Getränke- und Bewirtungsgeschäft Endeavour, das erstmals notiert wurde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.275,30 -0,32% +10,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.875,23 +0,00% +5,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.286,10 +0,30% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.566,65 -0,06% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.876,85 +0,21% +5,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.126,45 +0,25% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.558,45 -0,40% -3,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1924 -0,03% 1,1927 1,1924 -2,4% EUR/JPY 132,36 +0,00% 132,35 132,22 +5,0% EUR/GBP 0,8542 +0,00% 0,8541 0,8531 -4,4% GBP/USD 1,3960 -0,02% 1,3962 1,3978 +2,1% USD/JPY 111,00 +0,02% 110,98 110,86 +7,5% USD/KRW 1135,27 -0,07% 1136,11 1137,54 +4,6% USD/CNY 6,4810 +0,11% 6,4739 6,4825 -0,7% USD/CNH 6,4828 +0,06% 6,4787 6,4873 -0,3% USD/HKD 7,7646 -0,01% 7,7657 7,7652 +0,2% AUD/USD 0,7575 +0,00% 0,7575 0,7552 -1,7% NZD/USD 0,7050 +0,07% 0,7045 0,7026 -1,9% Bitcoin BTC/USD 32.428,51 -2,88% 33.390,76 34.036,71 +11,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,14 73,08 +0,08% 0,06 +51,2% Brent/ICE 75,26 75,19 +0,09% 0,07 +46,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,03 1.779,00 -0,28% -4,97 -6,5% Silber (Spot) 25,86 25,88 -0,08% -0,02 -2,0% Platin (Spot) 1.082,35 1.088,58 -0,57% -6,23 +1,1% Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,12% -0,05 +21,4% ===

