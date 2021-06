Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag zunächst weiter ansteigen und im Tageshoch 15.675 Punkte erreichen. In der Folge ging es aber wieder deutlich abwärts, wobei auch der 10er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein Schwächesignal generiert wurde. Der DAX fiel dann noch deutlich tiefer und ging bei 15.456 Punkten mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...