Nach dem fulminanten Kursrutsch des Goldpreises in der vergangenen Handelswoche arbeitet das Edelmetall gerade an einer Ausweitung der Erholung. Ob es soweit kommt ist längst nicht ausgemacht. Ein erneutes Aufflammen der Dollarstärke dürfte den Druck auf das Edelmetall wieder erhöhen. Wer aktiv handelt, findet hier ein ideales Umfeld für schnelle Bewegungen. Die wichtigen Kursmarken zu Planung Ihrer Setups, finden Sie in den nächsten Zeilen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...