Berlin (ots) -- Pünktlich zum Sommerstart ermöglicht elvah Laden von Elektroautos ohne Aufpreis in über 30 Ländern- Laden außerhalb Deutschlands im Flatrate- und Flex-Tarif - auch Hypercharger sind inkludiert- elvah verdreifacht Ladenetz und bietet sorgloses Laden an über 150.000 LadepunktenBerlin (ots) - Passend zum Start der Urlaubssaison erweitert der Ladeflatrate-Anbieter elvah sein Ladenetz auf mehr als 150.000 Ladepunkte und ermöglicht auch außerhalb Deutschlands sorgenfreies Laden. Das Laden außerhalb Deutschlands ist in beiden Tarifen - dem Flatrate- und dem Flex-Tarif - ohne Aufpreis möglich. Bereits nach drei Monaten am Markt verdreifacht der Anbieter damit sein Angebot und ist in über 30 Ländern verfügbar.Anfang April startete das Start-up elvah sein Ladeangebot mit einer benutzerfreundlichen App für Elektroautofahrer:innen. Bislang war das Angebot auf Deutschland beschränkt - ab sofort können Kund:innen auch außerhalb Deutschlands laden. Preislich ändert sich für die Elektroautofahrer:innen jedoch nichts: elvah-Kund:innen können das Feature in der App ohne Aufpreis nutzen. Das Unternehmen beschränkt sich dabei nicht nur auf die sogenannten "Langsamlader", sondern bietet seinen Service auch im Ausland an Hyperchargern an. elvah wird sein Ladenetz kontinuierlich erweitern.Die Urlaubssaison steht vor der Tür und gerade in diesem Jahr wird für viele Urlauber:innen das eigene Auto das Verkehrsmittel der ersten Wahl sein. Doch besonders im Ausland stellt die unbekannte Ladeinfrastruktur Elektroautofahrer:innen oftmals vor eine Herausforderung. Mit der Expansion von elvah in über 30 weitere Länder wird diesem Problem der Garaus gemacht. Das Start-up empfiehlt auch außerhalb von Deutschland die nächstgelegene und am besten funktionierende Ladesäule und ermöglicht seinen Kund:innen so in Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und vielen weiteren Ländern sorgenfreies Laden. Dazu müssen die elvah-Nutzer:innen keine weitere App herunterladen, sondern können bequem nach der Aktivierung des Features in ihrem Kundenprofil in allen freigeschalteten Ländern laden."Mit der Erweiterung unseres Ladenetzwerks bieten wir unseren Kund:innen die Möglichkeit, auch außerhalb Deutschlands sorglos unterwegs zu sein. Unsere Mission ist es, Elektromobilität für jeden Anlass möglich zu machen - das schließt selbstverständlich Auslandsreisen ein. Mit diesem Schritt kommen wir unserem Ziel deutlich näher", sagt CEO und Co-Gründer Gowrynath Sivaganeshamoorthy. Sein Co-Gründer und CPO von elvah, Sören Ziems, ergänzt: "Uns treibt das Feedback unserer Nutzer:innen stetig voran. Daher handelt es sich auch bei dieser Erweiterung um eine Betaversion, die wir gemeinsam mit unseren Nutzer:innen fortwährend ausbauen wollen. Wir wollen unser Angebot noch weiter verbessern und berechnen daher bei unseren Tarifen keinen Cent mehr für das Laden im Ausland."Über elvahelvah sind die Jungen und Wilden der E-Mobilität. Sie verstehen E-Autofahrer:innen und ihre Anforderungen. Das Start-up hat es sich zum Ziel gemacht, Elektromobilität endlich massentauglich zu machen. Mit einer unkomplizierten App und einer Flatrate, ermöglicht es anbieterunabhängiges Laden - ganz ohne etliche Ladekarten oder -apps. Darüber hinaus erhalten alle elvah-Kund:innen auf Grundlage einer Vielzahl von Daten Empfehlungen, welche Ladesäule bei ihnen in der Nähe ist und das beste Lade-Erlebnis verspricht. So will das Unternehmen jedem und jeder den Zugang zu nachhaltiger Mobilität erleichtern.