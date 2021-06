Die Aktie von Wacker Chemie kann am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Am Vormittag geht es gut drei Prozent nach oben auf 133,10 Euro. Beflügelt wird das Papier von der wohl kurz bevorstehender Handelsrestriktionen der USA gegen einige chinesische Solarfirmen.Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden sei bereit, einige in Chinas Region Xinjiang hergestellte Solargrundstoffe mit Importverboten zu belegen, um gegen die mutmaßliche Unterdrückung des Volkes der Uiguren vor allem in dieser Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...