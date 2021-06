Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch die robusten europäischen und deutschen Einkaufsmanagerdaten haben deutsche Bundesanleihen nicht belasten können, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse hätten etwas hinzugewonnen. US-Staatsanleihen hätten am Berichtstag leichte Kurseinbußen verzeichnet.Die schrittweise Aufhebung der Corona-Beschränkungen sorge in der deutschen Wirtschaft für Schwung. Der IHS-Markit-Composite-Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft sei im Juni nach vorläufigen Zahlen auf 60,4 (Mai: 56,2, Prognose: 57,5) Punkte gestiegen, wie das Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Firmen mitgeteilt habe. Dies sei der höchste Wert seit März 2011. Die Komponente Dienstleistungen habe sich auf 58,1 (Mai: 52,8, Prognose: 55,5) Zähler verbessert, der Industriesektor habe auf 64,9 (Mai: 64,4, Prognose: 63,0) Punkte zugelegt. ...

