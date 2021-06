Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist laut Medienberichten tot. Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der Haftanstalt Brians 2 in der Nähe von Barcelona entdeckt worden. McAfee war unter anderem wegen Betrugs mit Kryptowährungen angeklagt.Die Todesursache sei noch nicht zweifelsfrei ermittelt worden, hieß es. Den Medienberichten zufolge gehen die Behörden von Suizid aus. Eine Autopsie solle Gewissheit bringen. Dem ...

