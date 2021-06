Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag befestigt notiert. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.45 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.453,77 Punkte. Nach den Vortagesverlusten gibt es auch an den europäischen Leitbörsen Zuwächse zu beobachten. International steht am Vormittag die Veröffentlichung des viel beachteten deutschen ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus, bevor am Nachmittag mehrere wichtige ...

