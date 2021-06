Hamburg (ots) - Ermutigende Nachrichten für alle Hobbygärtner:innen hat "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers. "Bei mir hat früher nicht einmal die Basilikumtopfpflanze aus dem Supermarkt überlebt", offenbart die 45-Jährige im Gespräch mit DB MOBIL, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn (Ausgabe 7/2021, EVT 25.6.2021). Darin berichtet die ARD-Moderatorin ("3 nach 9"), wie sie ein überwuchertes Grundstück vor den Toren Hamburgs fand und schrittweise in einen Nutzgarten mit Beerensträuchern, Gemüse- und Hochbeeten verwandelt hat - ohne Vorwissen."Ich glaube, zu Beginn muss man sich einfach mal was zutrauen und die erste Hürde überwinden," sagt Rakers, die im Frühjahr ein Buch über ihre Erfahrungen veröffentlichte ("Homefarming"). Ihr Vater habe dabei geholfen, ein Gewächshaus zu errichten und sie gefragt, was denn wohl eine Tomate koste, wenn man die Kosten des Hauses umlege. Eine Rechnung, die Rakers weniger interessiert, sie resümiert: "Es ist ein großes Glücksgefühl, im Garten zu sein."Damit drückt die beliebte Moderatorin aus, was sich als Motto durch das gesamte Juli-Heft von DB MOBIL zieht: "Grün macht glücklich", postuliert der Titel der diesjährigen Grünen Ausgabe des Kundenmagazins, der von der international erfolgreichen Künstlerin Sarah Illenberger gestaltet wurde. Bereits im neunten Jahr in Folge setzt DB MOBIL einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Die Frage, wie ein nachhaltiger Lebensstil nicht mit schmerzlichem Verzicht, sondern mit gesteigerter Lebensqualität einhergehen kann, zieht sich als grüner Faden durch das Heft; in Interviews, Reportagen, Essays, Fotostrecken, Reisetipps - und einem Grußwort des Bahnchefs.Darin schreibt Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn: "Der Klimawandel bleibt eine massive Bedrohung, und wir alle können etwas dagegen tun. Bahnfahren zum Beispiel ist aktiver Klimaschutz, daran hat sich nichts geändert." In der vergangenen Woche hatte Lutz angekündigt, dass der DB-Konzern das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen werde - und somit zehn Jahre früher als zuvor geplant.Die Bestsellerautorin Maja Göpel ("Unsere Welt neu denken") begründet im Interview mit DB MOBIL, warum gerade weniger Konsum zu einem glücklichen Leben führt: "Wir sprechen momentan oft vom ,Zeitwohlstand' - dem Wunsch, weniger gestresst den Alltag zu verbringen. Nicht mehr so viel machen zu müssen und mehr Freizeit zu haben." Die 44-jährige Politökonomin meint, dass gerade die Corona-Pandemie vor Augen geführt habe, auf welche Bedürfnisse es vor allem ankomme: "Gesundheit, ein sicheres Dach über dem Kopf, gute Ernährung, gute Informationen, Hygiene, würdevolle Pflege, wenn nötig, und gute Beziehungen, bei denen wir uns eingebettet und geschätzt fühlen."Auch der Buchautor, Komiker und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen vertritt in DB MOBIL die Überzeugung, dass künftige Regeln für mehr Klimaschutz von den meisten Menschen begrüßt werden würden. "Das unterschätzte Glück des Menschen ist die Anpassung an das, was für alle gilt", sagt der 53-jährige Arzt, dessen ein Buch über die Bewältigung der Klimakrise ("Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben") im Mai erschien.+++Alle Geschichten aus dem Magazin und noch viel mehr interessante Inhalte zum Thema Reisen, Menschen und Meinungen finden Sie auch online, auf der Website dbmobil.de. Das vollständige Heft als E-Journal gibt es unter dbmobil.de/hefte. In gedruckter Form liegt es in allen Fernverkehrszügen der DB sowie in den DB Reisezentren in Bahnhöfen aus.Bei Interesse an den Inhalten der Grünen Ausgabe wenden Sie sich bitte an Katja Heer, Telefon +49 40 809046212, heer.katja@territory.groupVerwendung des Cover-Bildes nur bis zum 22.7.2021 unter Angabe von "Sarah Illenberger exklusiv für DB MOBIL 7/2021".Über DB MOBILDB MOBIL, das Kundenmagazin der Deutschen Bahn, präsentiert den Leser:innen nicht nur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschende und relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeist. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt erfolgreiche Magazin wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden an Bord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Lounges angeboten. Es erreicht bei einer verbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplaren mehr als 1,3 Millionen Leser:innen.Seit Ende Dezember 2020 gibt es DB MOBIL auch online. Auf dbmobil.de findet sich der neue Podcast von Michel Abdollahi "Unterwegs mit...", für den er Prominente im Zug trifft, mit denen er ins Gespräch kommt. Ohne Fragenkatalog. Ohne Agenda. Unverstellt. Der nächste DB MOBIL-Podcast mit Cordula Stratmann erscheint am 25.6.2021. Außerdem bietet dbmobil.de Kolumnen, Reportagen, nützliche Tipps und multimediale Features rund um Reisen, Menschen und Erlebnisse sowie die besten Geschichten und Rubriken aus dem Printmagazin.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kund:innen die beste Partnerin sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialistin, Mediaagentur, Vermarkterin, Handelsexpertin, Employer-Branding-Beraterin und Plattformbetreiberin. Wir nennen das "Content to Results".Pressekontakt:Katja MayerTERRITORYmayer.katja@territory.groupStella Gönüllücocodibus.goenuellue@cocodibu.deOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57966/4950791