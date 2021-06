FONDSNET stärkt seine Digitalstrategie mit einer Übernahme. Der Maklerpool hat eine Mehrheit an der financeTec AG erworben. Das FinTech bietet mit AdWorks eine der umfassendsten Softwarelösungen für IFAs und Finanzvertriebe in Deutschland. Der Maklerpool FONDSNET hat financeTec übernommen. Mit der Übernahme des Unternehmens für Beratungssoftware für Finanzanlagenvermittler erweitert FONDSNET seine IT-Kompetenz. Nach der Ausgründung der eigenen IT-Sparte foo financial engineering im Jahr 2016 bedeute ...

