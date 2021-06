Endlich ist es wieder soweit: Apple hat nach der Pandemie wieder alle Läden geöffnet. Damit läuft beim Tech-Riesen beinahe alles wieder, wie es sollte. Spannend bleibt aber die Frage, ob die Kunden tatsächlich auch in Zukunft fleißig iPhones kaufen. Fast alles läuft hervorragendWer in den hellen Läden schön designte Apple-Produkte erleben oder sich an der Genius Bar das Geld aus der Tasche ziehen lassen will, kann dies nun auf der ganzen Welt wieder tun. Alle Apple-Stores sind wieder geöffnet und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...