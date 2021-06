Der E-Mobilität Newcomer Index hat wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Angetrieben von der guten Performance von Trendsetter Tesla zogen auch die Papiere von Fisker, Churchill Capital IV (Lucid Motors) und Arcimoto deutlich an.Die Kursgewinne am Mittwoch beenden vorerst einen breiteren Trend unter den Anlegern, die in den letzten Monaten risikoreichere Wachstumsaktien zugunsten von Value-Investments auf den Markt geworfen haben.Aktien aus dem E-Mobility-Sektor hatten in den letzten Wochen zu kämpfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...