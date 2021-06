Biontech-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Die Aktie des an der NASDAQ gelisteten Impfstoffherstellers Biontech verzeichnete nach einem selten gesehenen Höhenflug am 8. Juni 2021 bei 252,77 USD ein Allzeithoch. Seit dem Juni 2020, als die Aktie noch im Bereich von 52 USD notierte, konnte Biontech bis zum Hoch um 386 Prozent zulegen. In den vergangenen Tagen setzten Gewinnmitnahmen den Kurs der hochvolatilen Aktie unter Druck. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierten die Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) im Bereich von 230 USD. Bei ADRs handelt es sich um Zertifikate, die von US Banken ausgestellt werden und die die zugrunde liegenden Aktien halten. Der Zweck: Über den Umweg von ADRs muss sich die Gesellschaft nicht der vollständigen Zulassungsprozedur der SEC unterwerfen.

Kann sich Biontech nach der kurzen Schwäche zumindest wieder auf das alte Hoch bei 253 USD steigern, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 210 USD

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf Biontech-ADR mit Basispreis 210 USD, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ98FD4, wurde beim Biontech-Kurs von 230 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,193 USD mit 3,67 - 3,71 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats wieder die Marke von 253 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,62 Euro (+25 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 198,91 USD Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf Biontech-ADR mit Basispreis und KO-Marke bei 198,91 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SD6B1V7, wurde beim Referenzkurs von 230 USD Euro mit 2,77 - 2,89 Euro taxiert.

Wenn Biontech in nächster Zeit auf 253 USD ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,53 Euro (+57 Prozent) erhöhen - sofern Biontech nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 189,911 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 189,911 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SF0NK15, wurde beim Biontech-Kurs von 230 USD mit 3,55 - 3,67 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg von Biontech auf 253 USD Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,28 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Hebelprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de