FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag leicht zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1935 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,1951 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv. In den beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich hellte sich das Geschäftsklima deutlich auf. Während in Deutschland der höchste Stand seit etwa zweieinhalb Jahren markiert wurde, stieg die Unternehmensstimmung in Frankreich auf einen 14-jährigen Höchststand. Besonders deutlich verbesserte sich die Stimmung unter Dienstleistern und im Handel. Beide Sektoren profitieren von Corona-Lockerungen.

In den USA stehen am Nachmittag ebenfalls bedeutsame Konjunkturzahlen auf dem Programm, darunter Zahlen vom Arbeitsmarkt und zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum. Außerdem melden sich mehrere Vertreter aus den Reihen der US-Zentralbank zu Wort./bgf/jkr/fba