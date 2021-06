Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) entwickelte sich im Mai sehr erfreulich, so die Experten von Sauren.In einem an den Aktienmärkten insgesamt leicht nachgebenden und an den Rentenmärkten kaum veränderten Umfeld habe der Sauren Dynamic Absolute Return D einen Wertzuwachs in Höhe von 1,4% erzielt. Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine überzeugende Wertsteigerung in Höhe von 8,7% auf. ...

