Boston (www.fondscheck.de) - Anleger können die Erholung in den USA nutzen, da das Land ca. 60 Prozent des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index ausmacht, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Industrie-REITs seien der größte Bestandteil und würden durch die Beschleunigung des E-Commerce angetrieben, während Distributionslager in eine goldene Ära eintreten würden. Einzelhandels- und Büro-REITs würden Wertchancen darstellen, da sich die Aussichten mit der allgemeinen Erholung verbessern würden. ...

