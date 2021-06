Gerüchten zufolge hat der französische Autovermieter ein milliardenschweres Übernahmeangebot durch VW abgelehnt. Die Wolfsburger sollen 0,44 € je Aktie geboten haben, was EUOPCAR auf rund 2,2 Mrd. € taxieren würde. Es wäre ein Rückkauf gewesen, da VW den Autovermieter 2006 an Finanzinvestoren verkauft hatte. Die Strategie hinter einem derartigen Schritt ist einleuchtend. Mit der EUROPCAR-Plattform könnte VW die Mobilitätsangebote wie Carsharing und Autoleasing ausbauen. Wenn man es ernst meint, muss man etwas mehr auf den Tisch legen.



