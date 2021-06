Pierer Industrie will sich stärker an Leoni beteiligen. Bisher hält man 15,3 Prozent, der Anteil soll um weitere rund 9,6 Prozent aufgestockt werden. Daher publiziert Pierer ein freiwilliges öffentliches Teilerwerbsangebot. Man will dabei 12,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...