Der Rückschlag beim Goldpreis hat die Aktien vieler Rohstofffirmen gedrückt. Die Papiere von Barsele Minerals halten sich aber stabil auf hohem Niveau, was auch mit dem Newsflow und dem Aktionariat zu tun haben dürfte.

Goldpreisrückgang drückt auf Aktienkurse

Der kräftige Rückgang beim Goldpreis in der Vorwoche hat auch die Aktien vieler Goldproduzenten, -developer und Explorationsgesellschaften mit in Tiefe gerissen. Bei den Produzenten mit aktiven Minen machen sich 100 Dollar weniger je UNze halt direkt bei den Gewinnmargen bemerkbar. Die Aktien von Barrick Gold gaben beispielsweise ein Sechstel ihres Werts ab und konsolidieren aktuell. Ähnlich hoch fielen die Kursverluste auch bei den anderen großen Goldminern wie Newmont oder Agnico Eagle Mines aus. Bei so manchem Wert sind die seit März aufgelaufenen Kursgewinne fast komplett ...

