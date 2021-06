Die Deutsche Bahn und die Telekom haben angekündigt, das Netz für Handytelefonie und Internet auszubauen und Lücken zu schließen. Doch all das soll noch fünf Jahre dauern und erfordert auch einen Umbau in vielen Zügen. Die Deutsche Telekom will entlang sämtlicher Bahnstrecken das Mobilfunknetz ausbauen und entsprechende Lücken schließen. Auf diese Weise soll - allerdings erst bis 2026 - flächendeckend eine Netzgeschwindigkeit von 200 Megabit pro Sekunde möglich werden. Hierfür investieren die beiden Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag, wie diese jetzt anlässlich einer Pressekonferenz erklärten. Zie...

Den vollständigen Artikel lesen ...