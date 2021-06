Die Bank of England wird heute um 13:00 Uhr eine geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Der Markt erwartet keine Änderungen der geldpolitischen Einstellungen. Die Sitzung wird etwas symbolisch sein, da es die letzte sein wird, an der der scheidende Chefvolkswirt Haldane teilnimmt. Haldane ist derzeit das hawkishste Mitglied der BoE und hatte als Chefvolkswirt einen bedeutenden Einfluss auf die Politik der BoE. Ein Blick auf EURGBP im 4-Stunden-Chart zeigt, dass das Paar in letzter Zeit in einem ...

