NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 130 auf 136 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien von Reifenherstellern hätten sich im Vergleich zu Papieren anderer Zulieferer in den vergangenen drei Jahren um rund 20 Prozent besser entwickelt und kürzlich sogar um noch mehr, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies vor allem mit dem relativ defensiven Geschäft. Nun rechnet er aber mit einem starken Produktionswachstum zu Lasten des Reifenaustausch-Geschäfts. Der französische Reifenhersteller dürfte indes von wachsenden Investitionsausgaben im Ausrüstungsbereich für den Bergbau profitieren./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000121261