Im ohnehin freundlichen Marktumfeld sticht Siemens Healthineers am Donnerstag noch positiv hervor. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns profitiert von einem Aktienrückkaufprogramm und zählt zu den stärksten Werten im MDAX. Dank der Kursgewinne wurde einmal mehr ein neues Rekordhoch erreicht.Erst in der vergangenen Woche waren die Papiere der Siemens-Tochter erstmals über die 50-Euro-Marke geklettert. Nun folgt also das nächste Rekordhoch. Der Konzern hat derweil bekannt gegeben, dass in der kommenden ...

