Edmonton, Alberta, 24. Juni 2021 - Mineworx Technologies Ltd., (das "Unternehmen" oder "Mineworx") (TSXV: MWX) (OTCQB: MWXRD) (FWB: YRS WKN: A2DSW3) hat heute bekannt gegeben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Mineworx USA Inc. eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Davis Recycling Inc. ("Davis") aus Tennessee abgeschlossen hat.

Die unterzeichnenden Parteien werden sofort ein neues Unternehmen namens PGM Renewal LLC gründen, wobei Mineworx USA einen Eigenkapitalanteil von 55 % und Davis von 45 % haben wird.

Mineworx wird laut Joint-Venture-Vereinbarung seine Technologien und Prozesse beisteuern und Davis wird für das Supply-Chain-Management und die Materialvorbereitung der Dieselkatalysatoren zuständig sein.

Erwirtschaftete Gewinne aus der Platin- und Palladiumgewinnung aus den gebrauchten Dieselkatalysatoren werden proportional zum jeweiligen Anteilsbesitz auf die Partner aufgeteilt.

"Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit dem Team von Davis, die sich während des letzten Jahres voller Forschung und Tests entwickelt hat", sagte Greg Pendura, President und CEO. "Diese Partnerschaft kombiniert Davis' Erfahrung im Bereich Lieferketten und Logistik mit der von Mineworx entwickelten Technologie, sodass ein erstklassiger Betrieb möglich sein wird."

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Partnerschaft mit Mineworx für dieses sehr wichtige Projekt", sagte Ben Davis, CEO von Davis Recycling. "Die Extraktion von Platin und Palladium aus Dieselkatalysatoren hatte schon lange oberste Priorität und wir sind davon überzeugt, dass Mineworx' umweltfreundliche Lösung perfekt zu uns passt."

Über Mineworx

Mineworx ist durch die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner eigenen, umweltfreundlichen Verarbeitungstechnologien für die Gewinnung von Edelmetallen hervorragend für das Wachstum im Katalysatoren- sowie im Bergbausektor aufgestellt. Zunächst wird der Schwerpunkt auf der Extraktion von Platin und Palladium aus Dieselkatalysatoren mit seinem Partner Davis Recycling liegen und es wird die erste kommerzielle Extraktionsanlage in Tennessee, USA, gebaut werden. Das Unternehmen treibt außerdem die Entwicklung eines historischen Eisenerzkonzessionsgebiets voran, an dem es eine 100-prozentige Beteiligung im Südosten von Spanien hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.mineworx.net

