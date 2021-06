Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Zentralbank (MNB) hat am Dienstag als erstes EU-Land die Leitzinsen angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzinssatz sei von 0,6% auf 0,9% angehoben worden. Überraschend sei die Aussage der MNB gewesen, dass der Zinsanhebung in den kommenden Monaten weitere folgen könnten, also ein echter Zinsanhebungszyklus beginne. Gleichzeitig habe die Notenbank Ihre Inflationsprognosen angehoben und rechne 2021 mit einer mittleren Inflation von 4,1%. Im Mai habe die Inflation bei 5,1% gelegen. Damit befinde sich die MNB deutlich über ihrem Zielkorridor von 2,0% bis 4,0% für die Inflation. Der VPI-Anstieg sei dem Impferfolg und folglich der starken wirtschaftlichen Erholung Ungarns nach der Corona-Pandemie geschuldet. ...

