Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Software ist Trumpf. Das zeigt nicht zuletzt die jüngste Entwicklung der Kurse von Intuit und Adobe. Trendfolger Michael Proffe hatte die beiden Unternehmen zuletzt am 11. Februar thematisiert. Die Entwicklung seitdem ist sehr gut. Proffe geht fest davon aus, dass es auch in Zukunft bei Intuit und Adobe so stark weitergehen dürfte. Der Experte verweist auf die seit Jahrzehnten gestiegene kontinuierliche Nachfrage. Davon hätten auch der Umsatz, der Gewinn und der Aktienkurs profitiert.