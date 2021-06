FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Pernod Ricard nach höher gesteckten Gewinnzielen des Spirituosenherstellers von 205 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun seine Schätzungen aktualisiert, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz eines stärker als bislang von ihm erwarteten Gegenwindes von Währungsseite habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nun bis 2023 hochgesetzt./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 06:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

PERNOD RICARD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de