NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Die langfristigen Wachstumsziele für das Biopharma-Geschäft lägen über den Marktschätzungen und auch deutlich über dem Wachstum, das die aktuelle Bewertung impliziere, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Würden sie erreicht, habe die Bewertung entsprechend Luft nach oben./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 06:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

