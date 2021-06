Die integrierte, einzelne Softwareplattform ermöglicht eine echte patientenorientierte Präzisionsonkologie in großem Maßstab für die Versorgung von Krebspatienten, indem sie die Analyse von medizinischen, Keimbahn-, somatischen und Flüssigbiopsie-Daten miteinander kombiniert.

Die OncOS-Software für maschinelles Lernen im Bereich Onkologie von Cambridge Cancer Genomics ist in Dante Labs CE-IVD, ISO13485 Immensa Genomics Interpretation Software integriert und wird im Sommer für Kunden aus Kliniken und der Forschung zur Verfügung stehen.

Die kombinierte Lösung stellt eine geschätzte Marktchance im Wert von 75 Milliarden US-Dollar dar.



CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, ein führendes Genomik- und Diagnostikunternehmen, gab heute die Übernahme von Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai) bekannt, einem bahnbrechenden Y-Combinator-Unternehmen, das im Bereich maschinelles Lernen für die klinische Onkologie führend ist, um eine einzige Plattform mit unvergleichlichen Fähigkeiten bei der Analyse von Genomik- und Onkologie-Daten zu schaffen.

"Krebspatienten die beste Therapie zukommen zu lassen, ist seit langem ein Problem auf dem Gebiet der Onkologie", so Dr. John W. Cassidy, CEO und Mitbegründer von CCG.ai. "CCG.ai wurde unter der Prämisse gegründet, dass jeder Patient zum richtigen Zeitpunkt die passende Behandlung erhalten sollte, um seine Krebserkrankung zu besiegen. Seit diesem Gründungsmoment widmet sich das Team der Entwicklung hochmoderner Software und der Grundlagenforschung im Bereich der Tumorevolution, dem Ansprechen auf eine Behandlung und der KI, um eine bessere Bereitstellung von zielgerichteten Therapien für alle zu ermöglichen. Dank der kommerziellen Reichweite und der Fachkompetenz von Dante Labs in Bezug auf direkte Genomtests für Verbraucher sind unsere Produkte nun noch näher dort, wo sie die größte Wirkung erzielen können - im Leben der Patienten."

"Nur wenige Unternehmen haben aussagekräftige klinische Daten über die Nutzung von maschinellem Lernen für die Analyse und Interpretation von genomischen und medizinischen Daten in der klinischen Onkologie vorgelegt", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs". "Cambridge Cancer Genomics ist eine Klasse für sich. In den letzten Jahren hat das Team sehr intelligente Tools für die Onkologie entwickelt, die im Leben der Patienten einen echten Unterschied machen. Die Daten sind beeindruckend und wir freuen uns darauf, OncOS global zu implementieren."

Integration von Biologie und Technologie

Die Einführung der Präzisionsmedizin auf breiter Basis wurde bisher durch die fehlende Integration von Technologie und Biologie in einer einzigen Plattform eingeschränkt. Maschinelles Lernen erfordert die Generierung von unternehmenseigenen longitudinalen Multi-"omik"-Daten und eine sehr schnelle Rückmeldungsschleife aus dem klinischen Labor.

Mit dieser neuen Übernahme stellt Dante Labs klinischen Organisationen End-to-End-Lösungen für die Onkologie zur Verfügung, damit diese Entscheidungen treffen können, die Auswirkungen auf das Leben der Patienten haben.

Die Immensa-Software von Dante Labs hat 2021 das Zertifikat CE-IVD Mark und das ISO13485-Zertifikat für Medizinprodukte erhalten.

Die End-to-End-Forschung und klinischen Lösungen von Dante Labs haben Menschen in 97 Ländern geholfen und Erkenntnisse über seltene Krankheiten, Infektionskrankheiten und Präventivmedizin geliefert.

Dante Labs stellt ein hervorragendes medizinisches Team mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Onkologie, pädiatrische Krebserkrankungen und Präzisionsmedizin zusammen.

CCG.ai-Pipelines zur Generierung und Transformation von Datensätzen leisteten Pionierarbeit bei der Nutzung von "-omik"-Daten für maschinelles Lernen.

Die OncOS-Softwareplattform für Präzisionsonkologie von CCG.ai fördert lebensnahe Entscheidungen, um eine datengestützte Krebsbehandlung für alle Patienten sicherzustellen.



Über CCG.ai

Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai) wurde gegründet, um sicherzustellen, dass jeder Patient das richtige Medikament zur richtigen Zeit erhält, um seinen Krebs zu besiegen. Wir programmieren die Software, um eine datengestützte Präzisionsonkologie zu ermöglichen und systematisch datengestützte Biomarker zu entwickeln, die das Ansprechen auf eine Behandlung anzeigen. Wir bei CCG.ai glauben, dass die zunehmende Menge an klinischen und genomischen Daten über das Potenzial verfügt, die Krebsbehandlung zu verändern und Onkologen in die Lage zu versetzen, intelligentere Entscheidungen darüber zu treffen, unter welchen Umständen welches Medikament eingesetzt werden sollte.

Über Dante Labs

Die Mission von Dante Labs besteht darin, die fortschrittlichsten genomischen Technologien für jeden zugänglich zu machen. Bislang hat das Unternehmen Kunden in mehr als 95 Ländern, die die Leistungsfähigkeit der Gesamtgenomsequenzierung bereits persönlich erlebt haben. Dante Labs ist zudem ein weltweiter Anbieter von COVID-19-Testlösungen für Staaten, Unternehmen und Privatpersonen, um Menschen zu helfen, sicher in ihr normales Leben zurückzukehren. Um mehr zu erfahren oder eine Gesamtgenomsequenzierung oder einen COVID-19-Test von Dante Labs zu erwerben, besuchen Sie www.dantelabs.com und folgen Sie @DanteLabs.