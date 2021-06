Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag deutlich höher gezeigt. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 12 Uhr mit einem klaren Zuwachs von 1,27 Prozent auf 3.477,77 Einheiten. Die Zuwächse bei den Aktienkursen wurden am Vormittag europaweit ausgeweitet, nachdem am Vortag noch negative Vorzeichen geherrscht hatten.Als unterstützend wurden starke Konjunkturindikatoren aus den zwei größten ...

