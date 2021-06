BASF macht weiter Nägel mit Köpfen, um in Sachen Klimaneutralität schnell voranzukommen. So kauft der DAX-Konzern 49,5 Prozent am geplanten niederländischen Windpark Hollandse Kust Zuid des schwedischen Energieversorgers Vattenfall. Der Vertrag sei unterzeichnet, der Preis betrage 300 Millionen Euro, teilte das Chemieunternehmen am Donnerstag mit.Die Montagearbeiten vor der niederländischen Küste sollen im Juli beginnen. "Nach vollständiger Inbetriebnahme wird der Windpark mit 140 Windturbinen und ...

