London (www.fondscheck.de) - HANetf und Purpose Investments geben heute die Auflegung des HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero? UCITS ETF (Ticker: ZERO) bekannt, der im Juni an der Deutschen Börse gelistet und für den Vertrieb in ganz Europa zugelassen wurde, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...