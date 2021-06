Aus dem heutigen Börsen.Briefing: Die Aktie der in Schieflage geratenen und demnächst wohl geretteten Adler Modemärkte explodiert heute zeitweilig. Der Pennystock vervierfacht sich zeitweilig auf 64 Cent. Doch neue Nachrichten gibt es nicht. Es sind Pleite-Zocker am Werk. Die Aktie soll von einem Berliner Logistik-Unternehmen übernommen werden, die bisherigen Aktionäre jedoch komplett leer ausgehen. Der Berliner Mischkonzern Zeitfracht will die angeschlagene Modekette Adler übernehmen (DER AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...