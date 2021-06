Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG

Unternehmen: Hawesko Holding AG

ISIN: DE0006042708



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2021

Empfehlung: Halten

seit: 24.06.2021

Kursziel: 61,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 07.05.2021, vormals Kaufen

Analyst: Thorsten Renner



Hochprozentiger Jahresauftakt



War man sich bei der Hawesko Holding AG im Frühjahr 2020 noch unsicher über die weitere Geschäftsentwicklung und die Auswirkungen auf das Zahlenwerk, wurde im weiteren Jahresverlauf immer klarer, dass sich die breite Aufstellung der Gesellschaft bezahlt macht. Zwar litt das B2B-Geschäft massiv unter den Schließungen in der Gastronomie und der Hotellerie, doch selbst in diesem Segment erreichte das Unternehmen zumindest eine teilweise Kompensation durch den stärkeren Verkauf über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel.



Die beiden anderen Segmente Retail und E-Commerce profitierten dagegen maßgeblich vom allgemeinen Umfeld. Die Schließungen in der Gastronomie und die Beschränkungen im Rahmen der diversen Lockdowns führten zu einem vermehrten Weinkonsum innerhalb der eigenen vier Wände. Dies beflügelte die Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 und bescherte der Gesellschaft ein massives Ergebnisplus sowie den Aktionären eine auf insgesamt 2,00 Euro angehobene Dividende.



Dieser Konsumtrend hielt auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 an und ließ dabei das EBIT regelrecht explodieren. Mitte Juni gab die Hawesko-Gruppe bereits eine Schätzung für das zweite Quartal ab, die ein anhaltend positives Bild zeichnet. Aufgrund dessen haben wir unsere Prognosen für das Gesamtjahr noch einmal nach oben angepasst. Allerdings bleibt ab dem dritten Quartal abzuwarten, ob und wie sich das Konsumverhalten durch die Öffnung der Gastronomie und eine weitgehende Lockerung der Beschränkungen verändert.



Insgesamt erwarten wir eine zunehmende Normalisierung. Jedoch dürfte die Hawesko-Gruppe dann auch eine stärkere Nachfrage im B2B-Bereich erfahren. Unabhängig davon erwarten wir, dass die letzten 15 Monate zu einer nachhaltigen Veränderung im Konsumverhalten geführt haben und der Weinverkauf über das Internet auch nach dem Ende der Pandemie bei deutlich mehr Verbrauchern einen festen Platz einnehmen wird.



Der Erfolg der Hawesko Holding AG fußt auf einer bereits vor Jahren eingeleiteten Digitalisierungsoffensive der Gesellschaft. Auch wenn wir für die zweite Jahreshälfte etwas vorsichtiger gestimmt sind, rechnen wir in 2021 mit erneuten Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. Auch sonst sind wir für die weitere Entwicklung der Hawesko-Gruppe unverändert optimistisch. Die hervorragende Geschäftslage bescherte aber auch dem Aktienkurs deutliche Zuwächse.



Angesichts der erneuten Anhebung unserer Prognosen haben wir auch unser Kursziel für die Hawesko-Aktie angepasst. Dies sehen wir nun bei 61 Euro, was bei einem geschätzten EPS von 3,39 Euro für das kommende Jahr einem KGV von 18 entspricht. Daneben bietet der Premiumweinhändler immer noch eine attraktive Dividendenrendite jenseits der 3-Prozent-Marke. Darauf basierend belassen wir unsere Empfehlung nach dem starken Kursanstieg weiter auf 'Halten'.



°