München (ots) - Die Ratingagentur Assekurata hat allen drei Gesellschaften der Bayerischen erneut Ratingergebnisse in der Notengruppe A verliehen. Damit bestätigt das renommierte Analysehaus das bereits im letzten Jahr vergebene Triple.Folgende Ratingergebnisse mit stabilem Ausblick haben die Gesellschaften der Bayerischen erhalten:- A+ im Unternehmensrating für die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (operativer Lebensversicherer)- A- im Bonitätsrating für die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter und Run-Off Lebensversicherer),- A- im Bonitätsrating für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (Kompositgesellschaft)"Gleich zweimal das Triple hintereinander zu holen, freut uns besonders", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Die positiven Ergebnisse zeigen, dass Mittelständler in puncto Finanzstärke und Innovationskraft auf Augenhöhe mit den großen Playern sein können."Der Ratingbericht von Assekurata lobt das über dem Branchenniveau liegende Beitragswachstum der BA und sieht einen Hauptgrund dafür in den "Maßnahmen zur Überarbeitung des Produktportfolios und der diversifizierten Vertriebsstrategie mit hoher Kooperationsaffinität".Der operative Lebensversicherer der Bayerischen zeichnet sich vor allem durch die "sehr hohe Kapitalausstattung" aus. So konnte das Eigenkapital der Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht werden. Assekurata sieht bei der BL "enorme Wachstumspotenziale, die sich maßgeblich aus einem attraktiven Preis-Leistungs-Angebot der Produkte, einer effizienten Betreuungsstruktur im Vertrieb und einer hohen Innovationskraft des Unternehmens speisen."Positiv auf das Ratingergebnis der Muttergesellschaft, die sich seit über zehn Jahren im internen Run-Off befindet, wirkt sich aus, dass sie "in den vergangenen Geschäftsjahren nachhaltig ihre Bilanz gestärkt" hat. Zudem hat sie die Zinszusatzreserve "im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern im Markt deutlich weiter ausfinanziert."Die kompletten Berichte können unter folgenden Links abgerufen werden:
https://ots.de/izLN07
https://ots.de/bzjbdI
https://ots.de/qi5hCz